Mansur Yavaş ulaşım esnafı ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üst üste gelen akaryakıt zamları nedeniyle zor günler geçiren ulaşım esnafına ziyarette bulundu.

ANKARA (İGFA) - Önce Minibüsçüler Esnaf Odası ile Özel Halk Otobüsçüler Odası’nı ziyaret eden Yavaş, ulaşım esnafıyla akaryakıt zamlarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Derdimiz vatandaşı ucuz taşıyalım, esnaf ayakta kalsın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Yavaş, üst üste gelen akaryakıt zamları nedeniyle zor günler geçiren toplu ulaşım esnafını ziyaret ederek, ulaşımın aksamaması için alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve oda yönetimiyle görüştükten sonra Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve oda yönetimiyle bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, çözüm önerileri hakkında esnafı birinci ağızdan dinledi.

YAVAŞ: “DERDİMİZ VATANDAŞI UCUZ TAŞIYALIM, ESNAF AYAKTA KALSIN”

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ziyaretinde ulaşım esnafına destek olmayı istediklerini belirten Yavaş, “Hem yeni seçilen yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti hem de önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları nedeniyle zorluk çeken esnafa nasıl yardımcı olabiliriz veya olabilir miyiz bunları konuştuk ve de bayramlaşmış olduk” dedi.

Oda Başkanı Murat Yılmazer de ziyaretten duydukları memnuniyeti, “Mansur Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz, onur ve gurur duyduk. Her zaman minibüsçü camiasının yanında olan, desteğini esirgemeyen, kötü gün dostu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Başkan Yavaş’ın bir sonraki durağı Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası oldu. Oda Başkanı Ercan Soydaş ve yönetimiyle görüşüp sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ulaşım sektörünün problemleri malum… Akaryakıt fiyatlarına karşı bir tedbir alabilir miyiz, bulabilir miyiz diye kendileriyle görüşmeye geldim. İnşallah esnafla görüşmemiz devam edecek. Derdimiz vatandaşı ucuz taşıyalım, esnaf ayakta kalsın.”

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ulaşım esnafına yönelik destekleri için teşekkür eden Oda Başkanı Ercan Soydaş ise “Başkanımızın pandeminin başından beri verdiği desteklerle esnafımızı ayakta tutabildik. Dolayısıyla da akaryakıt konusunda bizi düşündüğü, esnafımızı düşündüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.