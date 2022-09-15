Mansia Saruhanlı üreticilere kasaları teslim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsala desteğini sürdürmeye devam ederken, il genelinde üreticilere vereceği 72 bin zeytin kasası dağıtımına Saruhanlı ilçesinde devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve protokol üyelerinin katılımıyla üreticiler kasalarını teslim aldı.MANİSA (İGFA) - Zeytin üreticilerinin ürünlerinin kalitesinin korunması, bu amaçla plastik kasa kullanımının artmasını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde düzenlenen törenle 960 üreticiye 9 bin 600 adet zeytin kasasını teslim etti.

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP il Başkan Yardımcısı Ali Dağlıoğlu, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, siyasi partilerin ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve üreticiler katıldı.

Saruhanlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur konuşmasında, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve projeye katkı sağlayan tüm personellere teşekkürlerini iletirken, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu üzüm sepeti dağıtım organizasyonunun ardından zeytin üreticilerimize kasa dağıtım töreni gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Çiftçilerimize yardım ediyor, onların yanında oluyor. Çiftçimizin her zaman yanındaydı, bundan sonra da yanında olacağına inanıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.