Mansia Akhisar’a 1,5 milyonluk yeni altyapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçe merkezinde ve kırsal bölgede yer alan 12 mahallede alt yapı ihtiyaçlarına cevap vermek adına gerçekleştirilen 5 kilometrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların talebi üzerine altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçe merkezinde ve kırsal bölgede yer alan 12 mahallede kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Yenidoğan Mahallesi, Hacıishak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Seyitahmet Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Çamönü Mahallesi, Hacıibrahimler Mahallesi, Kızlaralanı Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Selvili Mahallesi ve Süleymanlı Mahallesi’ni kapsayan çalışmalarda 5 kilometre kısmi kanalizasyon çalışması ile 110 adet kanalizasyon baca teşkili çalışması gerçekleştirildi.

1.5 milyon TL’ye mal olan çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tüm mahallelerin kanalizasyon hattındaki eksiklikler tamamıyla giderilmiş oldu.