Manise Şehzadeler'de mezarlıklara güvenlik çiti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi’nin mezarlığında başlattığı himaye tel çit çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki mezarlıklarının güvenliğinin arttırılması amacıyla başlatılan himaye tel çit çalışmaları, etap etap devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahalle mezarlığının etrafındaki 400 metre himaye tel çit çalışması da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu ile birlikte Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde tamamlanan çalışmayı inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda başlatılan himaye çit çalışmasının Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sürdürüldüğünü belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, mezarlıkların güvenliği açısından çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu da himaye tel çit çalışması ile mezarlığın güvenliğinin arttırıldığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.