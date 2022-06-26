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Manisa’ya 11 milyon liralık yatırım

Yerel 26.06.2022, 11:38
Manisa’ya 11 milyon liralık yatırım

İmalat Sanayisindeki Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) sözleşmeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katıldığı programla imzalandı.

MANİSA (İGFA) - Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 24.12.2021 tarihinde ilan edilen İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı’nda (KOBİFİN) başarılı olan 11 projenin imzaları atıldı.

Manisa Ticaret Sanayi Odası’nda düzenlenen törene Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sezen Şenay, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, protokol üyeleri, firma temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KOBİFİN sunumuyla başlayan programın açılış konuşmasını Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz yaptı.

Ajans çalışmalarına ilişkin bilgi veren Oğuz, KOBİFİN kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesinin ve rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını vurguladı. Veli Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kuruluna ve paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sezen Şenay’da KOBİ’lere sağlanan desteklerin öneminden bahsederek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Zafer Kalkınma Ajansının 4 ile hizmet verdiğini, Manisa’nın 4 il arasında lokomotif görevi gördüğünü söyleyen Vali Yaşar Karadeniz “Kendi içinde hem sanayide, hem tarımda önemli bir ivme yakalamış olan Manisa’nın Uşak, Afyon, Kütahya ile birlikte aynı kalkınma ajansı içerisinde birlikte çalışma yaparak, kendi tecrübelerini deneyimlerini ve elde ettiği kazanımlarını bu illere de yansıtma imkânı bulduğunu düşünüyorum. Projelerde şunu görüyoruz ki, gelen projeler değerlendirildiğinde Manisa'nın gerçekten önemli bir mesafe kat ettiğini gösteriyor. Örneğin bugün sözleşmesini imzalayacağımız KOBİFİN Programı çerçevesinde 16 proje kabul edilmiş, bunlardan 11 tanesi sözleşme aşamasına gelmiştir. 11 sözleşmenin, 8 tanesi ilimizden. Yani Manisa’dan, iki sözleşme Afyon, bir sözleşmede Uşak'tan. Yine SOGEB projesinde de, henüz daha resmi açıklama yapılmadı ama beklentimiz o doğrultuda ki yine Manisa'dan giden projeler büyük ölçüde kabul görecektir. Başta bu programın kurgulanmasında yoğun mesai sarf eden yönetim kurulu üyelerimize, programın teknik içeriğini oluşturulmasında görev alan Ajans Genel Sekreterliğimize bizlere bölgemizin potansiyelini artırmaya yönelik onay veren ve önemli bir mali kaynağı tahsis eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle KOBİFİN kapsamında destek alan projelerin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

 KOBİFİN kapsamında desteklenen 11 proje ile 11 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirilecek olup tahmini 3,2 Milyon TL’lik finansman gideri ZAFER Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacaktır.

Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması ve BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya) yeni yatırımların hayata geçirilmesi ile kaynak verimliliği sağlamak amaçlı modernizasyon yatırımlarının yapılması hedeflerine katkı sağlaması amacıyla desteklenecek projelerde 35’i genç olmak üzere 45 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Zafer Kalkınma Ajansı Manisa’da 2010 yılından bugüne kadar geçen 12 yılda proje teklif çağrısı, fizibilite desteği, güdümlü proje desteği, teknik destek gibi farklı destek mekanizmalarını kullanmak suretiyle 1.643 projeye 600 milyon TL destek verdi. 

Proje paydaşlarının koyduğu eş finansman ile birlikte 1.2 milyar TL kaynağın harekete geçmesine ve yatırıma dönüşmesine vesile olarak, bu bağlamda yaklaşık 2.700 kişinin bu projelerde istihdam edildi, ayrıca 55 bin kişinin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlandı.

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