Manisalıların kandilini kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Cami’nde eda ettiği Cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma gününü Şehzadeler ilçesine ayırdı.

Muradiye Camii’nde Cuma namazını kılan Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Funda Solak, Daire Başkanları ve Başkan Danışmanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kılınan Cuma namazının ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler Muradiye Camii’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergahına esnaf ziyareti yaptı. Esnafla ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Ergün, Manisalıların kandillerini kutladı.