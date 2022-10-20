Manisalı miniklerden can dostlarına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, MER Koleji öğrencilerini ağırladı. Merkezi gezen öğrenciler, daha sonra terapi köpeğinin gösterisini de ilgiyle takip ettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda MER Koleji’nde eğitim gören öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında minik öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmail Çam da eşlik etti.

Merkezi gezen, can dostlarımız hakkında bilgi alan minik öğrencilere, daha sonra Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki terapi köpekleri gösteri yaptı.

Gösteriyi keyifle izleyen minik öğrenciler hem keyifli bir gün geçirdi, hem de hayvan sevgisi konusunda bilgiler aldı.