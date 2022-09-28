Manisa Zabıtası'ndan okullarda kantin denetimi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, ilçe zabıta müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlükleriyle birlikte kent merkezindeki okul kantinlerinde denetimde bulundu.

Titizlikle yürütülen denetimlerde, satışı yasak olan ürünler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili kontrol yapıldı.

Bunun yanı sıra, hijyen ve sağlık kuralları da kontrol edilerek, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticileri ve çalışanları bilgilendirildi.

Olumsuz bir durum yaşanmaması ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerimiz bu yönde devam edecek” ifadelerinde bulundu