Manisa Yunusemre'nin kırsalında alt yapı sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Otmanlar’da başladığı altyapı çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde başlayan altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında 2 bin 500 metre içme suyu hattı ve 15 bin metrekare de üstyapı işi yapılacak.

Ayrıca, 1 adet de 500 kişilik foseptik inşa edildi.

Yatırımın maliyetinin 4,5 milyon lira olacağı kaydedildi.