Manisa Yunusemre'deki muhtarlara MASKİ'den ziyaret

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre ilçesine bağlı Karaahmetli Mahalle muhtarı İsmail Gençay’ı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 101 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Yunusemre ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesine ziyarette bulundu.

Ziyarette, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun da yer aldı. Mahalle muhtarı İsmail Gençay ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır ve beraberindekiler, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.