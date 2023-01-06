Manisa Yunusemre'de taşkınlara karşı dereler temizleniyor

Manisa'da Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde kış aylarında olası su taşkınlarını önlemek amacıyla 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan mahallesinde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.