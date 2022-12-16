Manisa Yunusemre'de su sayaçları hane dışında

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında 4,5 Milyon TL yatırım bedeli ile alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Yunusemre ilçesi Türkmen Mahallesi'nde bulunan sayaçlar hane içerisinden hane önüne taşındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kırsal mahallelerde hane içerisinde ya da avluda bulunan sayaçları hane önüne taşıma işlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda 4,5 Milyon TL yatırım bedeliyle alt ve üstyapı dönüşümü gerçekleşen Yunusemre İlçesi Türkmen Mahallesinde hane içerisinde bulunan sayaçlar hane önüne taşındı.

Sayaçların hane önüne taşınması ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunan Abone İşleri Daire Başkanı Akbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Türkmen Mahallemizin alt ve üstyapı dönüşümü tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz artık yepyeni bir görünüme kavuştu. Bizler de Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde dönüşümleri tamamlanan mahallelerimizde hane içerisinde bulunan sayaçları hane dışına taşıma işlemlerine devam ediyoruz. Hane önüne taşınan sayaçlarımız sayesinde hem vatandaşlarımıza hem de okuma personelimize kolaylık sağlanmış oldu. Taşıma işlemleri esnasında vatandaşlarımızdan sayaç bağlantısı, muhafaza kutusu, montaj, vana ve rekor ücreti alınmamaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.