Manisa Yunusemre'de miniklere bilinçli su kullanma eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Yunusemre ilçesi Hatice Görgülü Anaokulu öğrencileriyle buluşarak, suyu bilinçli kullanmanın yöntemlerini anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Yunusemre ilçesi Hatice Görgülü Anaokulu’nda sürdürdü.

Eğitim programında Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Abone İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürlerinden Nedim Başer ve personel yer aldı. Minik öğrencilere MASKİ personeli tarafından suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, çocuklara dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Başkan Talip Akbaş ve Şube Müdürü Nedim Başer eğitim programı sonrası Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Ali Emül ile bir araya geldi. Okul Müdürü Ali Emül, MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

“ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ”

Su tasarrufu bilincinin küçük yaşta aşılanması gerektiğini vurgulayan Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “İdare olarak su kaynaklarımızı korumak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak adına büyük çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızda bu bilinci erken yaşta oluşturmak için okullarımızda “Su Tasarrufu Eğitim Programları” düzenliyoruz. Son olarak Hatice Görgülü Anaokulu’ndaki minik öğrencilerimizle bir araya gelerek suyun öneminden bahsettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.