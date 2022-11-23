Manisa Yunusemre'de MASKİ'den dere temizliği

‘Temiz bir çevre’ hedefi ile il genelindeki dere temizliklerini sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre sorunlarını gidermek, koku ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma derede biriken zararlı maddeler toplanarak sağlıklı hale getirildi.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarı Osman Yeşilçayır, “Yağışın fazla olduğu dönemlerde taş vb. cisimler derede birikiyordu. Bu da taşkına sebep oluyordu. Yapılan çalışma ile vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı korunmuş oldu. Dört dörtlük çalışma oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.