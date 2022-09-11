Manisa Yunusemre'de kadın girişimciden anaokulu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kadın girişimci Füsun Özer tarafından Yunusemre ilçesinde hizmet vermeye başlayan İlk Öyküm Anaokulu’nun açılışına katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi’nde kadın girişimci Füsun Özer tarafından hizmete alınan İlk Öyküm Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, iş insanı Ali Taylan ve konuklar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin öncesinde konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların hayatlarının şekillenmesinde büyük önem taşıdığını belirtti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal da Keçiliköy Mahallesi’nde açılan eğitim kurumunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Özer ailesi, açılış kurdelesini kesti. İlk Öyküm Anaokulunun iç mekanının incelenmesiyle açılış programı sona erdi.