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Manisa Yunusemre'de imar bekleyen üç mahalle bilgilendirildi

Yerel 03.02.2023, 14:04
Manisa Yunusemre'de imar bekleyen üç mahalle bilgilendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Fatih, Hafsa Sultan ve Yeni Mahalle mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanı mevcut durum analizi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.MANİSA (İGFA)-  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 1989 yılından bu yana yapılamayan imar plan çalışmalarının 1/1000 ölçekli planları Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmeye devam ederken, Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Fatih ve Hafsa Sultan Mahallesi sakinlerine yönelik imar plan çalışmalarının son durumu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, mahalle sakinlerine bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm alanının mevcut durum analizi, detaylarıyla anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle Manisa’nın 1989’dan beri yapılamayan imar plan çalışmaları ile ilgili önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Yeni Mahalle, Fatih ve Hafsa Sultan Mahallelerinin de uzun yıllardır bu çalışmayı beklediğini bildiklerini belirten Yalçınkaya, herhangi bir söylentiye mahal vermemek ve mahalle sakinlerini doğru bilgilendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Yalçınkaya, “Bu dayanıksız, eski, dönüşemeyen yapıların dönüşümünü hızlandıracak bir planlama modeliyle hareket ettik. Arkadaşlarımız bu konuda gerekli teknik detayları sizlere verecekler. Hepinize katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Genel Sekreter Yalçınkaya’nın konuşmasının ardından söz alan Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi verilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Daha sonra ilgili teknik ekipler ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından Yeni Mahalle, Fatih ve Hafsa Sultan Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanı durum analizi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine teknik bilgiler verildi. Toplantının son bölümünde mahalle sakinlerinin konu hakkında merak ettikleri sorular da yanıt buldu.

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