Manisa Yunusemre'de içme suyu hattı döşeme çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde 5 milyon TL yatırım bedeliyle başladığı 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, büyüyen ve gelişen Manisa’nın ihtiyaçlarına çözüm üretecek çalışmalara imza attıklarını belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına hızla devam ediyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşların sorunlarına anında çözüm getiren MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde başladığı 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen önemli projenin yatırım bedeli 5 milyon TL oldu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir ile birlikte abone bağlantısı işlerini yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, büyüyen ve gelişen Manisa’nın ihtiyaçlarına çözüm üretecek çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Karaali Mahallemiz de her geçen gün büyüyen önemli yerleşim yerlerimizden biri. Bu bölgede su sıkıntısı yaşanmaması için 6 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmamızı tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Karaali’ye daha verimli, daha kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşması için yoğun bir tempoda çalıştık. Karaali’ye hayırlı olsun" diye konuştu.