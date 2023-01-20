Manisa Yunusemre'de GES için çalışmalar başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, enerji giderlerini azaltmak için Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesinde 146 Milyon 316 Bin TL yatırım maliyeti ile kurulacak olan 5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES)’in çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Seyitli’ye yapılacak olan güneş enerjisi santrali için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından müjdesi verilen dev enerji tesisi 146 Milyon 316 Bin TL yatırım maliyeti ile 5 megavat gücünde olacak.

ÇEVRECİ TESİSTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çevreci yatırımlarımız ile sadece ilimizi değil, çevre illeri, ülkemizi, dünyamızı ve kamu kaynaklarını da koruyoruz. 146 milyon 316 bin TL yatırım maliyeti ile yeni güneş enerjisi santralini kurma çalışmalarına başladık. 5 megavatlık yeni güneş enerjisi santralimizin tamamlanmasıyla buradan elde edilen tasarruf hem hemşerilerimize yatırım olarak geri dönecek hem de doğal çevreyi korumuş olacağız. Günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri düşünerek yapılan yatırımlarımız tamamlandığında bölge güneş enerjisi kompleksi hâline gelecek. Yaptığımız yatırımların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.