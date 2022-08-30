Manisa Yunusemre'de dere temizlik çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nden geçen Bozköy deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile kış aylarının yaklaşması nedeniyle yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları ile birlikte sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nden geçen Bozköy deresinde 2 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Hayata geçirilen çalışma sayesinde dere yatağı yabancı maddelerden arındırıldı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Çevredeki hanelerin yağışlı havalarda zarar görmemesi adına yapılan çalışma vatandaşların da takdirini topladı.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz, “Yapılan hizmetten memnunuz. Bazı noktalarda tıkanıklıklar vardı. Bu yüzden tehlike yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Mahallemizde yapılan çalışma için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.