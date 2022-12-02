Manisa Yunusemre'de dere temizliği

Manisa'da il genelinde dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Çalışmadan memnun kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.