Manisa Yunusemre'de altyapı sonrası üst yapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, ‘154 Mahalle Projesi’ çerçevesinde altyapı işi tamamlanan üstyapı işinde de sona gelinen Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde 3 kilometre kanalizasyon, 2 kilometre içme suyu hattı çalışması yapıldı. Altyapı çalışmalarının ardından başlanan 14 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işinde de sona yaklaşıldı.

Mahallede, 1 adet 100 kişilik, 1 adet de 250 kişilik foseptik imalatı da yapıldı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir ve teknik ekip de Mahalle Muhtarı Erol Akgün ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “154 Mahalle Projesi kapsamında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda çalıştığımız mahallelerden biri olan Türkmen’de de artık son aşamaya geldik. Mahallemizde çok daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde yatırımlarımızla mahallelerimizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.