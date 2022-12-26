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Manisa yılın son hibe fidanlarını Demirci'de dağıttı

Yerel 26.12.2022, 17:02
Manisa yılın son hibe fidanlarını Demirci'de dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe destekli fidan dağıtımları 2022 yılı için Demirci’de son buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında temin edilen ceviz, badem, cennet hurması, aronya, kestane ve incir fidanları yüzde 75 hibe destekli olarak Demirci’de üreticilere teslim edildi.

Proje kapsamında 2015 yılından 2022 yılına kadar 350 fidanı üreticilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da 150 fidanı üreticilere teslim etti. Demirci’de düzenlenen törene Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın,  Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

2015’TEN BU YANA 500 BİN FİDAN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün de yapmış olduğu kovan desteğiyle beraber programları birleştirdik. Demirci için anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmak duyduğu memnuniyeti belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2015 yılından beri 350 bin adet fidanı üreticilerimize teslim etmiştik. Bu yıl 150 bin adet fidanı tamamladık. Fidanlar açık kök olduğu için daha önceden gelen Trabzon hurması ve ceviz gibi fidanlarımızı bekletmeden üreticilerimize teslim ettik. Şu anda 10 bin 200 civarında incir fidanımız var. İncir fidanı için talep de İl Müdürlüğü’müzden gelmişti. Ceviz, Kestane, Trabzon Hurması ve Aronya’dan oluşan 150 bin fidandan Demirci ilçemize 3 hafta önce 8 bin 300 adet fidanı teslim etmiştik. Bu etapta da 16 bin fidanı teslim ediyoruz. Toplamda bu yıl Demirci 24 bin 500 civarında meyve fidanı desteği almış olacak. Geçmiş yıllarla birlikte baktığımız zaman da 80 bin adet meyve fidanı Demirci’ye yüzde 75 hibeli olarak teslim etmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak gübre desteği için de başvuruları almaya başladık. 30 dönümün altında tek yıllık ürün yetiştiren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerimize 6 torbaya kadar yüzde 50 hibeli gübre desteğinde bulunacağız” dedi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, konuşmasının ardından fidanların saklanma ve dikimi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında üreticileri bilgilendirdi.

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