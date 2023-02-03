Manisa yağışlara karşı teyakkuzda

MASKİ Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki bölgesel su birikintilerine anında müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Yağmursuyu ızgaralarını kontrol ederek temizleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri hafta sonu yağış ihtimaline karşı da tüm ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olmayı sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yağmur suyu ızgaraları ve bölgesel su birikintilerine anında müdahale etti.

Çalışma kapsamında ızgaralar içerisinde birikme olmaması amacıyla kontrol ve temizlikleri yapıldı. Bölgesel su birikintileri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına hızlı bir şekilde tahliye edildi. MAKOM ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler hafta sonu yağış ihtimaline karşı 24 saat teyakkuzda olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları yağmursuyu ızgaralarına çöp atılmaması konusunda da uyardı.