Manisa'ya bir 'sıfır atık belgesi' daha

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Gördes Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması noktasındaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarıyla işletilen Gördes Atıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün daha temiz ve yaşanılabilir Manisa hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen ve atık yönetimi faaliyetlerini en etkin şekilde sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, israfın her alanda önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında özelliklere göre ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini, geri kazanımını ve bertaraf edilmesini kapsayan sıfır atık yönetim sistemini benimseyen çalışmalarını sürdürecek.