Manisa Valiliği Gördes'te muhtarlarla buluştu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde mahalle muhtarlarıyla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği tarafından Gördes ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle muhtarlarının istek ve talepleri dinlenerek, sorunların çözümü noktasında istişarede bulunuldu.

Vali Karadeniz’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, MASKİ Gördes İlçe Şefi Türker Kesici, Büyükşehir ve MASKİ şube müdürleri, il ve ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katılım sağladı.

Vali Yaşar Karadeniz’in açılış konuşmasının ardından muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine söz verilerek, talepleri dinlendi.

Toplantının devamında talepler doğrultusunda ilgili kurumların temsilcilerine söz verildi.

Kurum temsilcileri de sorumluluk alanları içerisinde bulunan konularla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Serpil Çakır sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlıklarına bildirmek üzere gerekli notları aldı. Vali Yaşar Karadeniz ve beraberindeki heyet ‘Muhtar ve Vatandaş Buluşması’ programının ardından Muhtarlar Derneği ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Heyet son olarak Gördes Millet Bahçesi’ni gezdi. Programın sona ermesiyle birlikte Büyükşehir ve MASKİ heyeti, MASKİ Gördes İlçe Şefliğine de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilçe ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.