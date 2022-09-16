Manisa üreticilere 72 bin zeytin kasasını dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üretiminde ürün kalitesinin korunması amacıyla başlatılan 72 Bin Zeytin Kasası Desteği projesi kapsamında Şehzadeler ve Yunusemreli 420 üreticiye 4 bin 200 adet zeytin kasası dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerinin ürünlerinin kalitesinin korunması amacıyla başlattığı 72 Bin Zeytin Kasası Desteği projesi kapsamında Şehzadelerli ve Yunusemreli üreticilere zeytin kasaları dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Büyükşehir Belediyesi görevli Daire Başkanları, Mahalle Muhtarları ile üreticiler katıldı.

Zeytin üreticilerine 6 milyon 400 bin lira yatırımla 72 bin adet zeytin kasası dağıtımının ilçelerde tamamlandığını belirten Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizdeki toplam 420 üretciye teslim edecekleri 4 bin 200 kasa ile bu programımızı noktalayacaklarını söyledi.

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemizle, üreticilerimize zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç olmak üzere tam 350 bin adet fidan dağıttıklarını kaydeden Güzgülü, "Bu yıl da 150 bin adet fidan dağıtımını programımıza aldık. Tarım İl Müdürlüğümüz işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projemiz kapsamında 340 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisini üreticilerimize teslim ettik. Bu yıl da, 500 adet damızlık koçu üreticilerimize dağıtmayı hedefliyoruz. Sulama desteği çalışmalarımız kapsamında 13 adet tarımsal sulama göleti, 26 adet damla sulama tesisi, 12 adet tarımsal sulama amaçlı havuz ve 28 adet taral doldurma tesisi inşa ettik. Bununla birlikte 21 milyon lira gibi bir bedelle kurak arazilerimizi sulu tarıma açmak düşüncesiyle önemli adımlar attık. Bu kapsamda Soma, Kırkağaç, Ahmetli, Şehzadeler ve Gördes ilçelerimizde bin 600 dönüm araziyi suyla buluşturduk. Ayrıca 30 adet taral doldurma tesisi yapıyoruz. Bir sonraki adımımızda sulama kooperatiflerimize 48 bin metre boru desteği sağlayacağız. Alaşehir, Akhisar, Demirci, Kırkağaç ve Kula ilçelerimizdeki mahallelerimizde de betonarme su deposu ve tarımsal sulama havuzu yapacağız. Tüm bu çalışmalarımız üreticilerimize katkı ve destek olsun diyedir" diye konuştu.