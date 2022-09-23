Manisa Turgutlu'da MASKİ alt ve üst yapıyı tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde 22,5 milyon TL yatırım bedeli ile başlatılan alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Yunus Gürbüz ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin modern bir görünüme kavuşmasına ve sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde yaklaşık 25 kilometrelik içme suyu hattı, 26 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 1000 metreküplük içme suyu deposu imalatını bitirdi.

Üstyapı kapsamında 21 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları da tamamlandı. Yeni nesil mekanik sayaçların montajları da tamamlandı. Mahalle hem sağlam altyapıya kavuştu hem de modern bir görünüm ortaya çıktı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Yunus Gürbüz ile bir araya gelerek, inceleme gerçekleştirdi.