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Manisa Turgutlu'da Irlamaz’a sağlıklı içme suyu

Yerel 22.08.2022, 13:00
Manisa Turgutlu'da Irlamaz’a sağlıklı içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, İl genelinde sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz mahallesinde 2900 metre terfi hattı, 1250 metre isale ve 200 m3’lük yeni içme suyu deposu çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu yatırımlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz mahallesine 2900 metre içme suyu terfi hattı, 1250 metre isale ve 200 m3’lük yeni içme suyu deposu çalışmalarına başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu.

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