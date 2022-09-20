Manisa Turgutlu'da dere yatakları güvenli hale getiriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesinde bulunan dere yatağını güvenli hale getirmek için 2 bin 350 metrelik panel çit montajı yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, dere yataklarını güvenli hale getirmek için panel çit montajlarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu’nun Ergenekon Mahallesinde 2 bin 350 metrelik panel çit montajı yaptı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte vatandaşların can ve mal güvenliği koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı Arif Yaşar, “Mahallemiz yeni yapılanan bir mahalle. İçerisinden dere yatakları geçiyor. Dere yatakları da vatandaşlarımızın geçiş güzergahında bulunuyor. Bu nedenle mahallemizde yapılan panel çit montajı çalışması bizler için büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüm taleplerimiz önem sırasına göre yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.