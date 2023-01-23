Manisa Turgutlu'da dere temizlik çalışmaları sürüyor

“Daha temiz bir Manisa” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı mahallesinde 1200 metrelik 1. etap dere temizlik çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı mahallesinde 1200 metrelik dere temizliği gerçekleştirildi. Tamamlanan 1. etap çalışmaları ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı.

Mahalle muhtarı Tarık Kayabaş, “MASKİ ekipleri tarafından yapılan dere temizliğinden memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.