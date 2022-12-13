Manisa Turgutlu'da arıcılara kışlatma eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılık yapmakta olan üreticilere yönelik başlatılan arıcılığın en büyük sorunu sonbahar bakımı, kışlatma eğitim programına Turgutlu ilçesi ile devam edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Turgutlu ilçesinde bulunan 32 arıcıya kışlatma eğitimi verildi.

Turgutlu MABEM merkezinde gerçekleştirilen eğitime Turgutlulu arıcılar ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı katıldı.

Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya tarafından verilen eğitimde, arıları mevsimsel olarak doğru beslemenin öneminden bahsedildi. Arıların sağlıklı kışlayabilmesi için gerekli olan Varroa paraziti ile etkin mücadele hakkında bilgiler veren Balkaya, Varroa mücadelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat almış ilaçların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Eğitime katılan arıcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, kışlatma eğitimlerinin diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.