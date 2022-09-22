Manisa Turgutlu AAT’ye 'sıfır atık' belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen 46 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu ilçesine kazandırılanAtıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kaynaklarını verimli kullanarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen ve 46 milyon TL yatırım bedeline sahip olan TurgutluAtıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, temiz bir Manisa hedefi ile hareket ederek, Manisa’da daha önceden çalışmayan 13 adet atıksu arıtma tesisinin iyileştirmelerini yaparak çalışır hale getirdiklerini söyledi. Çevik, "Öncelikle temiz bir çevre ile gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak adına yaptığımız bu çalışmaların meyvesini de alıyoruz. Sürekli gelişen ilçemiz Turgutlu’ya 46 milyon TL bedelle kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisimiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Hayırlı olsun” dedi.