Manisa Tugay Komutanı'ndan Başkan Ergün'e yeni yıl hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan’ı ağırladı. Tuğgeneral Kalkan, Başkan Ergün'e komanda bıçağı hediye etti.MANİSA (İGFA) - Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuğunu kapıda karşılayan Başkan Ergün, ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün’e komando bıçağı hediye eden Tuğgeneral Kalkan, yeni yılın Manisa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Ziyareti ve hediyesi nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergün de, yeni yılda da Manisa’ya en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabasında olacaklarını söyledi.