Manisa Soma'ya kurakçıl peyzaj

Manisa'da il genelinde peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçe merkezindeki Bergama Caddesi’nde 17 bin metrekarelik peyzaj uygulamasına başladı.MANİSA (İGFA) - İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Dünya’yı tehdit eden susuzluk tehlikesine karşı su kaynaklarının korunması amacıyla yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamasını Soma’da da hayata geçiriyor.

Soma ilçesi Bergama Caddesi’nde çalışma başlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 bin metrekarelik alanda cüruf ve dolomit taşlarıyla caddeye, sulama istemeyen peyzaj uygulamasıyla güzellik kazandıracak.

Peyzaj uygulamalarını yaparken, su kaynaklarının korunmasını ön planda tuttuklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Küresel ısınmanın tüm Dünya’yı tehdit ettiğini ve su kaynaklarımızın önemini biliyoruz. Bu anlayışla ilimiz genelinde kurakçıl peyzaj uygulamasına yöneldik. Soma ilçemiz Bergama Caddesi’ne de 17.000 metrekare kurakçıl peyzaj çalışmasına başladık. Şu an molozlar kaldırılıyor daha sonra zakkum ağacı dikilecek. Son olarak da Soma’mıza yakışır şekilde dolomit taşı ve cüruf ile kurakçıl peyzaj yapacağız” dedi.