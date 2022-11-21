Manisa Soma'nın caddelerinde peyzaj çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince Soma ilçesi Bergama Caddesi ile Maden Şehitleri Caddesi’nde yürütülen kurakçıl peyzaj uygulaması tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da bir ayı aşkın bir süredir bölgede nakış işler gibi çalışan ekipler, caddelerin görünümüne güzellik kattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, suyun korunması amacıyla yöneldikleri kurakçıl peyzaj uygulamasını Soma’da da hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 4 kilometrelik alanda 19 bin metrekarelik kurakçıl peyzaj uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.



İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Dünya’yı tehdit eden susuzluk tehlikesine karşı su kaynaklarının korunması amacıyla yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamasını Soma’da da hayata geçirdi. Soma ilçe merkezinde yer alan Bergama Caddesi’nde çalışma başlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 bin metrekarelik peyzaj alanında cüruf ve dolomit taşlarıyla caddeye, sulama istemeyen peyzaj uygulamasıyla gerçekleştirdi.