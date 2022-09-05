Manisa Soma kırsalına pnömatik mibzer

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri ve hedefleri doğrultusunda ilçelere yaptığı makine ve ekipman desteklerine Soma ilçesi ile devam etti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen pnömatik mibzer, Soma Ziraat Odası Başkanlığı’na teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal destek çalışmaları kapsamında ilçelere yeni makine ve ekipmanlar kazandırıyor.

Bu kapsamda son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen pnömatik mibzer, Soma ilçesinde hizmete sunuldu. Tedarikçi firmadan teslim edilen mibzer, Soma Ziraat Odası Başkanlığı garajına bırakıldı. Mibzerin teslimi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Soma Ziraat Odası Genel Sekreteri Fethi Özay da hazır bulundu.

Pnömatik mibzerin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Soma Ziraat Odası Genel Sekreteri Fethi Özay, “Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, emeği geçen herkese Somalı çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz. Soma’da bir eksiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Artan girdi maliyetleri noktasında üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederiz” diye konuştu.