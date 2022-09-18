Manisa Soma'da üreticiye zeytin kasası desteği

Zeytin üretiminde ürün kalitesinin korunması amacıyla başlatılan zeytin kasası dağıtım projesine Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesiyle devam etti. İlçede 480 üreticiye 4 bin 800 zeytin kasası dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Zeytin Üreticilerine 72 bin kasa desteği programı kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma’da 480 üreticiye 4800 zeytin kasası dağıtıldı.

Dağıtım törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Soma Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabır Tuna ve Abdullah Ekşi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, İlçe Ziraat Odası Genel Sekreteri Fethi Özay, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ve üreticiler katıldı.

Üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bütçesine oranla kırsala en fazla desteği kendilerini ayırdığını söyledi. "Sulama için çok önemli olan ve bütçemizde aslan payını alan 26 kooperatifimize 10 milyon değerinde 48 bin metre boru dağıtımına önümüzdeki hafta başlayacağız" diyen Öztozlu, "Burada Beyce’de bin dekar tarım arazisini kapalı sistem sulamaya döndürdük. Daha önce arıcılara yönelik çalışmamız oldu. Bugün de 4800 adet zeytin kasamızı da Soma ilçemizde üreticilerimize dağıtımını yapıyoruz. Ürünüz bol kazancınız bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.