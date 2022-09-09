Manisa Soma'da su taşkınlarına karşı derelerde önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü 1,5 kilometre dere temizlik çalışmasıyla olabilecek su taşkınlarına önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarıyla vatandaşları taşkın riskine karşı korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki dere temizlik çalışmasını da tamamladı.

MASKİ ekipleri, mahalle içerisinden geçen derede 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sayesinde, mahallede meydana gelebilecek olabilecek taşkınlarda vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi. Mahalle muhtarı Davut Süzek ve mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.