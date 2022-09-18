Manisa Soma'da sathi kaplamalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da, Söğütçük, Koyundere, Büyükışıklar, Karacahisar Mahallelerinin, karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Soma’nın Söğütçük, Koyundere, Büyükışıklar, Karacahisar Mahallelerinde ikamet eden vatandaşların 40 yıllık asfalt özlemlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi son verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut güzergâhta yürütülen temel çalışmanın ardından asfalt çalışmasına başlandı.

Yürütülen çalışmayı; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ve Mahalle Muhtarları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Balıkesir sınırında, Koyundere Mahallesi ile Karacahisar Mahallesi arasındayız. 3 yıldır bu bölgede yoğun bir çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Kiraz, Kaplan, Duğla, Türkali Mahallelerimizin bulunduğu yaklaşık 32 kilometrelik gurup yolunda çalışmalarımızı tamamladık. Bulunduğumuz alanda geçtiğimiz yıldan beri genişletme ve koruge boru döşeme çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Temel çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 13 kilometrelik grup yolunun kalan kısmını da devam ettik. Daha önce Söğütçük Mahallemizle Koyundere Mahallemizi bağlayan yaklaşık 11 kilometrelik güzergâhımız vardı. Geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Devamın da bulunduğumuz bölgeyi Balıkesir karayollarına bağlayan yaklaşık 13 kilometrelik yolda sathi kaplamamızı tamamlıyoruz” dedi.