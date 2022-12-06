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Manisa Soma'da kesintisiz ve verimli su çalışması
Yerel 06.12.2022, 17:27
MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesinde yeni açılan sondaja 600 metrelik içme suyu terfi hattı çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu terfi hatlarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarında hız kesmiyor.
Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Soma’ya bağlı Tekeliışıklar Mahallesinde yeni açılan sondaja terfi hattı çalışması yapıldı. Hattın 600 metrelik bölümünde çalışma yürüten ekiplerin işinin tamamlanması ile birlikte mahalleye daha kesintisiz su ulaşması sağlandı.
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