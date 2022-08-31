Manisa Soma'da içme suyu deposu çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Küçükgüney Mahallesine sağlıklı içme suyu temini amacıyla 25 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposu çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik betonarme içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçesine bağlı Küçükgüney Mahallesine 25 metreküplük prefabrik betonarme bir deponun montajı yapıldı.

Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.