Manisa Soma'da bin 159 dekarlık alana 'kapalı' sulama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma ilçesi Beyce Mahallesi’nde 1159 dekar arazinin kapalı sistemle sulanmasına olanak sağlayacak tarımsal sulama tesisinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla proje ve yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Beyce Mahallesi’nde tarımsal sulama tesisinin yapımını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Usta’ya Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ve teknik personeller eşlik etti.

İhalesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Beyce Mahallesi’ndeki sulama tesisi çalışmaları hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Beyce Mahallesi'nde Mülga Köy Hizmetleri teşkilatı tarafından yapılan ancak zaman içinde yıprandığı için su kaybına neden olan beton açık kanal sulama sistemi modern kapalı sisteme dönüştürdüklerini söyledi.

Su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilecek proje ile 750 dekar sulama sahasının bin 159 dekara çıktığını ifade eden Başkan Usta, "Tesis tamamlanmasının ardından 2023 yılı sulama sezonunda hizmet vermeye başlayacak. Tesisten faydalanmak isteyen üreticiler damla sulama sistemi kurmak kaydı ile su alabilecekler. Yer altına döşediğimiz borular vasıtasıyla suyu yeni yapılan 300 tonluk depoya terfi ettirerek burada depolayacağız. Sulama zamanında üreticilerimiz program dahilinde tarlalarını rahatlıkla sulayabilecekler" dedi.