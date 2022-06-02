Manisa Soma'da arıcılığı geliştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesi kapsamında Soma ilçesinde eğitim gören arıcılık kursiyerlerine malzeme dağıtım töreni gerçekleştirdi. İlçede uygulamalı eğitim gören 18 kursiyere eğitim malzemeleri teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesi kapsamında Soma ilçesinde eğitim gören arıcılık kursiyerlerine yönelik olarak malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Soma’daki malzeme dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, İlçe Tarım Orman Müdürü Hayati Aslan, meclis üyeleri ve ilgililer katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2022 yılında rekor bir bütçeyle kırsala 70 milyon liralık destek paketi açıklandığını anımsatarak, "Bu destek paketinin içinde taral doldurma tesisleri, hayvan içme suyu göletlerinin yapımı ve temizliği, sulama kooperatiflerine verilen destekler, üzüm üreticilerine kelter, zeytin üreticilerine kasa dağıtımı, gübre ve tohum dağıtımları, ana arı üreticilerine arı dağıtımları gibi 30 kalemde 70 milyon liralık bütçeyi kırsal için harcayacağız. Bu destekler katlanarak devam edecek" dedi.

Öztozlu, 18 kursiyerle birlikte başlattıkları projenin önemine dikkati çekerek, bu proje sonunda da sınavı geçen kursiyerlerin arıcılığa başlayacağını söyledi. Öztozlu, bu kurslarda bayanların daha çoğunlukta olması kendilerini daha da mutlu ettiğini belirterek, "İnşallah bu kurs sonucunda hepiniz arıcılığa ilk adımlarınızı atmış olursunuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından uygulamalı eğitime katılan 18 kursiyere protokol üyeleri tarafından içerisinde; maske, eldiven, körük, larva transfer kalemi, arı sütü kaşığı, yüksük kalıplar gibi ana arı ve sütü üretiminde gerekli olan malzemeler dağıtıldı.