Manisa Soma'da arıcılar sertifikalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesi kapsamında Soma ilçesinde teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Soma Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenle kurs katılım belgelerini aldılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesi kapsamında Soma ilçesinde teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler için kurs katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Soma Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şube Müdürü Şadan Aslay, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve Soma Ziraat Odası yetkilileri ile kursiyerler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa’nın arıcılıkta marka bir şehir olması için de ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Usta, kursa katılanlara teşekkür ederek, kurs katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti. Konuşmanın ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.