Manisa 'sıfır atık' belgelerine yenilerini ekliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakılması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini, geri kazanımını ve bertaraf edilmesini kapsayan sıfır atık yönetim sistemini benimseyen çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek.