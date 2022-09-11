Manisa Selindi'de 2 bin zeytin kasası üreticilere dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen zeytin üretiminde ürün kalitesinin korunması amacıyla zeytin kasası dağıtım projesi, Selendi ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen zeytin üreticilerine 72 bin zeytin kasası desteği, Selendi ilçesiyle devam etti.

Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda düzenlenen zeytin kasası dağıtım programına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, şube müdürleri, Milliyetçi Hareket Partisi Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde bu yıl tarıma 70 milyon TL gibi önemli bir bütçe ayırdık. Bu kapsamda zeytin üreticilerimize 72 bin adet zeytin kasası dağıtımını da yüzde 100 belediyemiz hibesiyle gerçekleştiriyoruz. Selendi’miz de Manisa tarımı açısından önemli bir yere sahip. Bu anlayışla üreticilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.