Manisa Selendi'ye içme suyu deposu

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Selendi’nin Zıraman Mahallesinde 5 kilometrelik altyapı çalışmalarında sona yaklaşırken proje içerisinde yer alan 50 metreküplük içme suyu deposunun montajını da yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Selendi’nin Zıraman Mahallesinde de çalışmalar hız kazandı. Mahallede 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında ana hat döşeme işleri bitti.

Zıraman’a daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına projenin önemli adımlarından 50 metreküplük deponun da montajı yapıldı. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede 12 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması ile daha sağlıklı bir çevre için 5 adet foseptik imalatı yapılacak.