Manisa Selendi'ye bir içme suyu deposu daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yıldız mahallesine daha sağlıklı içme suyu temini amacıyla 50 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposu çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik betonarme içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Yıldız mahallesine hizmet edecek 50 metreküplük prefabrik betonarme bir deponun montajı yapıldı.

Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı. Mahalle muhtarı Ahmet Kurtulmuş, çalışmadan memnun olduğunu belirterek başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.