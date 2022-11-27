Manisa Selendi'den altyapıdan sonra üstyapı sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı ve üstyapı hamlelerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesinde başlanan 4 bin 400 metrelik içme suyu ile 4 bin 300 metrelik kanalizasyon ve 4 adet foseptik çalışmaları tamamlandı.

100 tonluk içme suyu deposu montajı yapıldı. 30 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme imalat işlerine başlandı.

7 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışmalar tamamlandığına Çıkrıkçı modern bir mahalle olmanın yanı sıra daha yaşanılabilir bir yerleşim alanı olacak.