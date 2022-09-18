Manisa Selendi'de Zıraman alt yapısı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Selendi’nin Zıraman Mahallesinde 5 kilometrelik altyapı çalışmasında sona yaklaştı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.MANİSA (İGFA) - 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştıran Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi’nin Zıraman Mahallesinde de çalışmalarında önemli aşama kaydetti.

Mahallede 2 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasında ana hat döşeme işi tamamlandı.

3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında ise yarıya gelindi. Altyapı çalışmalarının ardından ise 12 bin metrekarelik üstyapı çalışması gerçekleştirilecek. 50 bin metreküplük prefabrik içme suyu deposu da kazandırılan mahalleye daha sağlıklı bir çevre için 5 adet foseptik de yapılacak.